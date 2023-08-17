ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Мигрантов с российским гражданством принудительно везут в военкоматы

Мигрантов с российским гражданством принудительно везут в военкоматы

Полиция Петербурга увезла в военкоматы более 100 мигрантов с гражданством России Петербургская полиция доставила в военкомат более 100 выходцев из других стран, получивших российское гражданство.

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Комментарии
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Б
Бро
Поскольку вы женщина, то не служили в армии с нерусскими. А потому просто не понимаете о чём говорите. Они работать не будут. Вплоть до того, что родня будет присылать деньги и они на эти деньги будут нанимать русского Ивана и окопы рыть, и блиндажи строить.. Вы их просто ещё не знаете. Это такие житрожопые, что мама не горюй..
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8 час.
НН
Надежда Никитина
Всех кто  не собирается воевать (хотя для нас это опасно) -дизертир в СИЗО. А, лучше лишать гражданства и выпроваживать за счет диаспор. Теперь если будут просить гражданство и не вставать на учет будет проще Они перестанут сюда аулами тащиться. На работодателей наплевать, пусть загибаются. Эти тоже не работники.
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6 час.
А
Артур
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