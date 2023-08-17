Мигрантов с российским гражданством принудительно везут в военкоматы

Б

Бро

Поскольку вы женщина, то не служили в армии с нерусскими. А потому просто не понимаете о чём говорите. Они работать не будут. Вплоть до того, что родня будет присылать деньги и они на эти деньги будут нанимать русского Ивана и окопы рыть, и блиндажи строить.. Вы их просто ещё не знаете. Это такие житрожопые, что мама не горюй..