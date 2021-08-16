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«Зенит» впервые в сезоне не выиграл, «Локомотив» снова не проиграл

«Зенит» впервые в сезоне не выиграл, «Локомотив» снова не проиграл

В главном матче четвертого тура РПЛ между собой встречались два единственных клуба, которые гарантировали себе участие в групповых стадиях еврокубков путем завоевания трофеев: “Локомотив” в прошлом сезоне выиграл кубок, а “Зенит” стал чемпионом.

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