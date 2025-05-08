В Екатеринбурге накрыли «штаб» неонацистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая, ФедералПресс. Накануне 80-летнего юбилея со Дня Великой Победы над фашистской Германией представители свердловского силового блока совместно с общественниками провели масштабный профилактический рейд в центральном районе столицы Среднего Урала.
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