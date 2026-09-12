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Царьград

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Точка невозврата: Русские дети в школы не попадают, мигранты - добро пожаловать

Точка невозврата: Русские дети в школы не попадают, мигранты - добро пожаловать

Точка невозврата: Русские дети в школы не попадают, мигранты - добро пожаловать. Как говорит политолог Михаил Бурда, если прятать голову в песок, говоря о том, что у нас нет проблем с детьми мигрантов, то эта проблема никуда не уйдёт.

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