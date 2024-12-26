На Кубани эпидемия краж банок икры: холодильники на замке, но воришки продолжают покушаться на деликатес

Воришки проносят небольшие баночки мимо кассы. В Краснодаре произошел любопытный случай кражи. Один из местных жителей, не удержавшись, взял в супермаркете пять банок красной икры на сумму более 12 000 рублей.
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