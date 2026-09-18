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Фетисов считает, что Кучеров имеет право на суждение об игроках в НХЛ с низким IQ

Фетисов считает, что Кучеров имеет право на суждение об игроках в НХЛ с низким IQ

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров имеет право рассуждать о присутствии в НХЛ спортсменов с низким игровым интеллектом.

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