Ковыляйте потихонечку: Европа отказывает в помощи изувеченным наемникам ВСУ Елена ВайленкоСитуация с возвращением иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), оказывается сложной и весьма неблагоприятной в ряде европейских стран.
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