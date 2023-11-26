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Ковыляйте потихонечку: Европа отказывает в помощи изувеченным наемникам ВСУ

Ковыляйте потихонечку: Европа отказывает в помощи изувеченным наемникам ВСУ

Ковыляйте потихонечку: Европа отказывает в помощи изувеченным наемникам ВСУ Елена ВайленкоСитуация с возвращением иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), оказывается сложной и весьма неблагоприятной в ряде европейских стран.

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Комментарии
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Михаил Федоров
В СССР подобное было! Вернувшиеся с Афганистана воины-интернационалисты, получали подобный &quot;пинок&quot; под зад, когда им кричали в след - мы вас туда не посылали!
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14 час.
игорь petroff
что же сволочь врёшь. ты там был, ты с таким отношением сталкивался или ты это всё где то услышал?
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13 час.

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