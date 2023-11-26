Ковыляйте потихонечку: Европа отказывает в помощи изувеченным наемникам ВСУ

В СССР подобное было! Вернувшиеся с Афганистана воины-интернационалисты, получали подобный "пинок" под зад, когда им кричали в след - мы вас туда не посылали!

игорь petroff

что же сволочь врёшь. ты там был, ты с таким отношением сталкивался или ты это всё где то услышал?