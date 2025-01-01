Пользователи социальной сети Х выразили недовольство новогодним обращением Владимира Зеленского. Глава киевского режима использовал видео чужих ракет, что вызвало критику и обвинения в обмане от международных журналистов и пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии