Европа не спасёт Украину, там наступила "фаза сумасшествия", заявил Джабаров.Украине предстоит пережить очень тяжёлую зиму и Европа её спасти уже не в состоянии, заявил русский сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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