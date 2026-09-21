Европа не спасёт Украину, там наступила "фаза сумасшествия", заявил Джабаров.Украине предстоит пережить очень тяжёлую зиму и Европа её спасти уже не в состоянии, заявил русский сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.