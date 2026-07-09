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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе не забил с пенальти за фол Мазрауи в матче с Марокко. Буну поймал мяч

Сборная Франции не реализовала пенальти в матче с командой Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

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