«Википедия» - эффективный инструмент пропагандистской политики США

Александр Макеев

В статье всё правильно о нацистах Германии, США, Великобритании! Но Википедия, особенно её англоязычная версия, предоставляет страницы для публикации новейших научных открытий, даже тех, которые совершили российские исследователи, и не только профессиональные, но и самодеятельные! Тогда как русскоязычная версия Википедии, редактируемая и модерируемая в значительной мере российскими функционерами, категорически препятствует, даже на страницах "Обсуждение" публикации научных статей, авторами которых являются российские исследователи! Получается, в обмен на препятствие российскими модераторами публикации достижений российских исследователей в науке по темам строения неплотной материи и общей классификации физических полей неплотной материи вакуума и эфира и элементов плотной материи вещества реальности вселенной; по биомеханике речи и общей классификации согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления-мировоззрения-идеологии; американские модераторы препятствуют публикации правды о Второй Мировой Войне! Кому выгодно и то и это? Очевидно, что американским и британским антироссийским нацистам! Так почему же нет никакой ответственности антироссийских российских модераторов в Википедии за их подрывную, предательскую деятельность против российских исследователей, против российской науки?! 😱