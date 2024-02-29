Россия превосходит на фронте: отступление украинских войск продолжается

В то время как Запад неспешно предоставляет помощь, украинские военные будут продолжать отступать. Такое заявление сделал младший сержант украинских Вооруженных сил в отставке Юрий Гудыменко, его слова цитирует портал Цензор.
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