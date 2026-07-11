Профессор Ларионов: белят деревья не летом, а в конце осени или начале зимы

Побелка деревьев — это не декоративная традиция и не способ "украсить" сад или городской парк. Ее основная задача заключается в защите коры от неблагоприятных факторов окружающей среды, рассказал "Газете.
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