Шарлоту стало плохо в суде, когда узнал о продлении своего ареста

Все же, несмотря на все "уловки", суд посчитал, что жизни певца ничего не угрожает.Заседание в Кировском суде Самары по продлению меры пресечение Эдуарду Шарлоту (певцу Шарлоту) прошло в среду, 29 мая, сообщает SHOT.