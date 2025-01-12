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Дерзкого водителя наказали за выезд на выделенную полосу в Астрахани

Дерзкого водителя наказали за выезд на выделенную полосу в Астрахани

В астраханских соцсетях распространили видео нарушения ПДД водителем отечественного автомобиля. На видео видно, как на улице Свердлова авто для обгона пересекает сплошную разметку и выезжает на встречную полосу, предназначенную для маршрутных транспортных средств, перед носом у пассажирского автобуса.

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