Добровольцам хотят дать право лечиться в военных клиниках по истечению контракта

Представители различных политических партий в Госдуме выступили с инициативой предоставить возможность добровольцам, которые принимали участие в СВО, пользоваться услугами и получать медицинскую помощь в специализированных военно-медицинских учреждениях после окончания срока действия контракта.
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