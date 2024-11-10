Это просто нереальный Овечкин! Оформил дубль и может выбить голевой «полтинник» за сезон!

«Сент–Луис» просто развалился.На выездной матч в Сент-Луисе хоккеисты «Вашингтона» неожиданно вышли в темных шлемах, что поначалу болельщики даже назвали ошибкой экипировщиков — обычно на выезде «Столичные» играют в белых шлемах.