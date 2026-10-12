Алтайский свинокомплекс проиграл суд по долгу за электричество на 12 млн рублей

Финансовые трудности начались из‑за вспышки пастереллеза и изъятия поголовья Арбитражный суд Алтайского края обязал свинокомплекс "МитПром" выплатить "Алтайэнергосбыту" порядка 12,5 млн рублей в счет погашения долга за электроэнергию.
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