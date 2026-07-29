Юрий Трутнев представил программу XI Восточного экономического форума

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября пройдёт XI Восточный экономический форум. Центральной темой станет развитие Дальнего Востока, включая более 70 сессий и мероприятия, заявленные Юрием Трутневым, заместителем председателя правительства РФ.
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