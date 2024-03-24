ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • brigadier21 Snytsarienko
    Тогда помимо десантников спецназ ГРУ хорошо отработал - небольшая снайперская группа смогла зачистить важнейший перек...России потребуетс...
  • Аршак Меликджанян
    должна!«Вы все сдохнете!...
  • Людмила
    Полностью с вами солидарны. А то эти кишлачные элементы с хорошо промытыми мозгами уже требуют отмены в России елок, ...Переселение народ...

Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

  Страшный теракт, который произошёл в Крокус сите холл, снова ставит перед нами, как обществом вопрос: «как обезопасить себя в будущем?» Понятно, что поставить на каждый гражданский объект вооружённого сотрудника Росгвардии или ФСБ невозможно.

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Комментарии
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Валерий Дюков
да мы его ещё и за свои налоги кормить содержать пожизненно будем стрелять как в военное время. какой может быть мараторий...........
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9 час.
николай ткаченко
Инфа для &quot;особо одаренных&quot;, или засланных казачков.- На Банковской никого нет, все в бункере.
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9 час.
Аудрюс
Ну с предложением о нахождении офицеров в общественных местах, вне службы, с оружием это полнейшая ерунда и глупость!  Не буду обьяснять почему. Умные поймут и так, а дуракам все одно ни чего не докажешь... А вот по поводу остального.. А ведь сколько еще таких трудовых мигрантов - маджахетов, которые за полмиллиона готовы убивать, у нас в тылу? Миллионы!!! И ведь с этим надо что-то делать!
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6 час.

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