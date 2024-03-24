Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

да мы его ещё и за свои налоги кормить содержать пожизненно будем стрелять как в военное время. какой может быть мараторий...........

Аудрюс

Ну с предложением о нахождении офицеров в общественных местах, вне службы, с оружием это полнейшая ерунда и глупость! Не буду обьяснять почему. Умные поймут и так, а дуракам все одно ни чего не докажешь... А вот по поводу остального.. А ведь сколько еще таких трудовых мигрантов - маджахетов, которые за полмиллиона готовы убивать, у нас в тылу? Миллионы!!! И ведь с этим надо что-то делать!