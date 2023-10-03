Politico: страны Евросоюза больше не могут поставлять Украине оружие из своих запасов

С 24 февраля прошлого года Киев получил от западных союзников военную помощь на сумму 100 миллиардов долларовСтраны Евросоюза уже не в состоянии продолжать выделять вооружения Украине из собственных запасов.
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