День календаря 24 мая: День славянской письменности и культуры, День кадровика, именины у Александра и Константина

Праздники 24 мая День славянской письменности и культуры День кадровика в России Европейский день парков День Виктории в Канаде День сражения при Пичинча в Эквадоре Мокий Мокрый в народном календаре События 24 мая в 1844-м телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор в 1900-м в Петербурге спущен на воду крейсер "Аврора", будущий символ Октябрьской революции в 1928-м экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса в 1956-м прошел первый конкурс песни Евровидения в 2003-м в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни Именины 24 мая Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.