Мост через Упу в Туле построен на 78%

Строительство нового моста через реку Упа в Туле на данный момент выполнено на 78%. Об этом стало известно в ходе брифинга по вопросам дорожного ремонта сегодня, 20 июня, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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