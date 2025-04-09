Ракетные катера ТОФ провели практические стрельбы в заливе Петра Великого

Ракетные катера «Р-18» и «Р-19» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в рамках плановой боевой подготовки в заливе Петра Великого.
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