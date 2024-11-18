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Маск и бизнесмен Рамасвами захотели закрыть несколько агентств США

Маск и бизнесмен Рамасвами захотели закрыть несколько агентств США

Глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE), бизнесмен Вивек Рамасвами, сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США совместно с американским миллиардером Илоном Маском.

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