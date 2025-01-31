Попавший в плен старший солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгений Фабрисенко в ходе допроса рассказал военным следователям РФ, что украинские военные «отмечали» убийства мирных жителей курского села Русское Поречное.
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