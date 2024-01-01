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Филипп Киркоров показал инновационное кольцо за 2 млн рублей

Филипп Киркоров показал инновационное кольцо за 2 млн рублей

Известный певец Филипп Киркоров часто делится деталями своей личной жизни в социальных сетях. Недавно певец, который стал частью скандала, связанного с «голой» вечеринкой Настей Ивлеевой, похвастался дорогим аксессуаром.

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Комментарии
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Семен Борисов
Пусть это кольцо в жопу вставит для поклонника &quot;заднеприводных&quot;!Через него его и поимеют!!!🤣😂😅
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7 час.

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