Филипп Киркоров показал инновационное кольцо за 2 млн рублей

Известный певец Филипп Киркоров часто делится деталями своей личной жизни в социальных сетях. Недавно певец, который стал частью скандала, связанного с «голой» вечеринкой Настей Ивлеевой, похвастался дорогим аксессуаром.
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