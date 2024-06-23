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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Венгрия на последних секундах вырвала победу в матче с Шотландией. В лайве на венгров давали 4.10

Венгрия обыграла Шотландию в 3-м туре группового этапа Евро-2024 (1:0). Единственный гол в матче на 100-й минуте забил Кевин Чобот.

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