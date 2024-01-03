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Мы соседи по планете

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30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей

30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей

Мы нередко сталкиваемся с тем, что внешний вид обманчив. В магазинах это встречается сплошь и рядом — обертка вроде красивая, а внутри ждет какой-нибудь облом! Вот целая коллекция таких разочарований, от которых не застрахован ни один покупатель.

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