СМИ: морпех ВС РФ в майке и тапках сбил из ПЗРК дрон ВСУ — 1082-й день СВО

В Telegram-каналах расходится видеокадры того, как российский морпех осуществил практически вертикальный пуск зенитной ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», уничтожив дорогостоящий украинский беспилотник Jupiter Hunter-1.
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