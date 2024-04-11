С начала года санитарная авиация Ивановской области уже четырежды участвовала в спасении жизни пациентов

С начала года санитарная авиация Ивановской области уже четырежды участвовала в спасении жизни пациентовС помощью вертолёта-реанимобиля в больницы региона доставили пациентов из Палеха, Фурманова, Кинешмы, Ильинского района.
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