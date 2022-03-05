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ЦСКА – «Спартак» в Кубке России, Лигу 1 не будут показывать в России, Йохауг завершает карьеру, Медведев убрал российский флаг и другие новости утра

1. ЦСКА сыграет со «Спартаком», «Зенит» – с «Аланией» и другие пары 1/4 финала Кубка России. 2. Чемпионат Франции не будут показывать в России, LFP приостановила контракт с «Матч ТВ».

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