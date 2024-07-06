Байден на саммите НАТО в Вашингтоне встретится с Зеленским

Глава Соединенных Штатов Джо Байден на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран, подписавших с Киевом соглашения по безопасности.
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