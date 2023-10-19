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ИЗВЕСТИЯ iz

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Отец задержанной по делу Трушнина считает, что она должна понести наказание

Отец задержанной по делу Трушнина считает, что она должна понести наказание

Отец задержанной по делу военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина художницы Светланы, которая нарисовала на двери квартиры журналиста пентаграмму с головой свиньи, в комментарии «Известиям» 19 октября заявил, что девушка глупа и должна понести ответственность за свои поступки.

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