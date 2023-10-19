Отец задержанной по делу Трушнина считает, что она должна понести наказание

Отец задержанной по делу военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина художницы Светланы, которая нарисовала на двери квартиры журналиста пентаграмму с головой свиньи, в комментарии «Известиям» 19 октября заявил, что девушка глупа и должна понести ответственность за свои поступки.
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