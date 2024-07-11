13, 14 июля — фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши»

Жителей и гостей столицы ожидает большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа. В ближайшие выходные горожан и гостей столицы ждет большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа фестиваля "Ешь.
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