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Доту 2 в России могут запретить

Доту 2 в России могут запретить

Совет по развитию спорта предложил заблокировать онлайн-игры, которые не переносят сервера в Россию. Эта идея уже поддержана на самом высшем уровне, так что нас, возможно, ждёт запрет Доты, ЛоЛ, ПУБГ и огромного количества других сетевых игр (ссылка).

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