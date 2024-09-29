Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +28°, ясно• Севастополь: +25°, ясно• Ялта: +24°, ясно• Алушта: +23°, ясно• Евпатория: +27°, ясно• Саки: +27°, ясно• Бахчисарай: +26°, ясно• Джанкой: +25°, ясно• Судак: +25°, ясно• Феодосия: +25°, ясно• Керчь: +24°, яс.
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