В Туле состоялось заседание комиссии Госсовета по промышленности

24 апреля в Туле прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность». В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, секретарь Госсовета Игорь Левитин и зампред правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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