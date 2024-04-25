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Бизнес журнал. Центр

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В Туле состоялось заседание комиссии Госсовета по промышленности

24 апреля в Туле прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность». В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, секретарь Госсовета Игорь Левитин и зампред правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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