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Букмекеры не сомневаются в успехе «МЮ» в стартовом матче, победа «Вулверхэмптона» оценена в 10.75

«Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Вулверхэмптоном» в заключительном матче первого тура АПЛ. «МЮ» – явный фаворит противостояния, на его победу можно поставить за 1.

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