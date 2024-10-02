В этом году появились новые льготы по налогу на имуществу

В карельском УФНС рассказали, для кого снизилась налоговая нагрузка Текст, фото: Антонина Кябелева В конце сентября состоялось заседание общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) России по РК, на котором подробно рассказали о произошедших изменениях в начислении и уплате имущественных налогов физических лиц.