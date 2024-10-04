«ЛизаАлерт» Крым: исчезла 46-летняя жительница Керчи

В Крыму добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в своем паблике в соцсети ориентировку, в которой сообщили:«Помогите найти человека! Пропала Комягина (Поликарпова) Ирина Александровна 46 лет (1978 г.