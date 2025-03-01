Министр международного развития Британии подала в отставку в знак протеста

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс подала заявление в отставку в знак протеста в связи с решением британского премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения помощи другим странам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии