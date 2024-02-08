Мать главкома ВСУ Сырского присоединилась к пожеланиям здоровья Путину

Мать главкома ВСУ Сырского пожелала здоровья Путину и не поддержала Украину Мать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмила Сырская (Куркина) ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту РФ Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).