Смерть в прямом эфире. В правительстве поддержали наказания за треш-стримы

За демонстрацию реальных ужасов в прямом эфире будут вводить крупные штрафы. Треш-стримы — избиения, издевательства, публичные унижения и даже убийства стали особенно популярны среди молодежи в последнее время.
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