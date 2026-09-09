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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фролова о скандале с Шаботовой: «Эта история надолго сделала меня закрытой в публичном поле. Для меня это была в каком-то смысле психологическая травма»

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, как на нее повлиял скандал с Анастасией Шаботовой.  – Я в жизни очень открытый человек.

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