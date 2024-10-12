Правила поведения на сегодня;) Быстренько запоминаем, чего нельзя делать 12 октября — в день Феофана Осеннего 🍂 Сегодня нельзя никому отказывать в милостыне и в милосердии тоже.
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Правила поведения на сегодня;) Быстренько запоминаем, чего нельзя делать 12 октября — в день Феофана Осеннего 🍂 Сегодня нельзя никому отказывать в милостыне и в милосердии тоже.