Как там у Высоцкого? Так лучше так чем от водки и от простуд. Он убил молодое поколение причитали евреи. Он убил пост советское поколение которому внушили что Украина мать отец Бандера. Ведь стоило только согласиться с предложениями запада и вуаля!! Вы уже на передовой. Вопрос сколько евреев погибло из этого молодого поколения? Квартал 95. Даже если туда забросить здравые идеи не факт что на выходе получите добро. Вот и сей после этого умное доброе и вечное когда такие люди работают.

Дмитрий Гурин

Если бы в этом мясо разделочном цехе командовал один Зеля то такого бы конвейера не было бы, или пришили бы раньше или он просто не полез на должность. Разнести бы Капитолий с белым домиков в удачный момент, может быть и мир изменился в лучшую строну. Куда бы не залезли янки там начинается разруха. Единственное что они сделали хорошее для мира это Панамский канал да и то собрали с него сливки когда он был по настоящему востребован. Сейчас уже не то и прибыли не те, но есть и другие государства, правителей которых можно легко облапошить.