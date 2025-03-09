Денис Самохин: «К Зуевой привезем макеты программ, а она своим тонким взглядом их доработает. Думаю, будет очень классно. Сама Марина этой работой загорелась»

Группа Дениса Самохина месяц проведет на сборах у Марины Зуевой в США. – Что вы ждете от поездки Иры с Девидом к Марине Зуевой в США? – Я считаю, что Марину можно сравнить с Татьяной Анатольевной Тарасовой.