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62ИНФО | Новости Рязани

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На Рязанскую область обрушатся ливни и ураганный ветер

На Рязанскую область обрушатся ливни и ураганный ветер

Местами в области пройдут сильные дожди. Ветер будет дуть с силой до 12-17 м/с. Непогода сохранится ночью и утром 16 сентября.

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