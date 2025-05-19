Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Рособоронэкспорт» представит в Малайзии истребитель пятого поколения Су-57Э

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. «Рособоронэкспорт» в ходе Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии представит новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э.

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